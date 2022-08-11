Нижегородцы смогут бесплатно получить участки под домами-самостроями

Нижегородцы смогут оформить в собственность землю под домами-самостроями Фото: Артем ЛЕНЦ

Жители Нижегородской области теперь смогут бесплатно получить участки под домами-самостроями. Оформить собственность можно будет до конца 2023 года.

Ранее на протяжении нескольких лет нижегородцы не могли оформить землю под самостроями и само жилье. Из-за этого у них возникали сложности и при прикреплении к поликлинике, и при записи ребенка в школу или детский сад. Однако благодаря новому областному закону проблема будет решена.

- Теперь нижегородцы, которые проживают 15 и более лет в самостроях, возведенных до 1 сентября 2006 года, могут бесплатно получить в собственность участок земли под построенным жильем, - сообщает NewsNN со ссылкой на областное правительство. - Обратиться с заявлением можно в местные администрации. Перед этим нужно собрать пакет документов.

Правда, действует эта мера только до конца 2023 года. Если заявление не будет написано в срок, то постройки снесут, а с самого владельца взыщут средства за пользование землей.

Напомним, накануне мы писали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин остался недоволен качеством домов, построенных по программе расселения ветхого и аварийного фонда.

- В Тоншаеве ко мне обратилась местная жительница Наталья - из старого барака её семья должна была в ближайшие дни переехать в новый дом, - рассказал губернатор. – Он был построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Но в новых условиях, по её словам, жить невозможно. Снаружи - красиво, внутри – «карточный домик».