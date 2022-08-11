Татарстан попал в топ-5 регионов России по росту цен за коммуналку

Татарстан вошел в топ-5 регионов по росту цен за коммуналку Фото: Олег УКЛАДОВ

Этим летом в стране подняли плату за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). В среднем по стране на 4,5%. Но есть и такие регионы, где рост оказался выше этого показателя.

Так, например, Татарстан попал в топ-5 субъектов, в которых ЖКУ стали дороже более чем на 6%. На первом месте по росту цен за коммуналку оказались Кемеровская и Тюменская области – рост на 7,6%. Вторую строчку занял Алтай с ростом стоимости ЖКУ на 7,4%, третью – Еврейская автономная область (рост на 6,6%). После них идет Оренбургская область и Татарстан с 6,5%, сообщает со ссылкой на данные Росстата издание Inkazan.

Что же касается долгов за коммуналку, то за первый квартал 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, в стране они выросли на 7,6% и составили 804,5 миллиарда рублей. Так, в частности, жители Татарстана, по состоянию на 1 апреля текущего года, должны за ЖКУ 8,7 миллиарда рублей.