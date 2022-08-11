МИД России заявил милитаризации космоса из-за действий США Фото: REUTERS

Соединенные Штаты, предоставляя Украине разведывательную информацию, используют данные также частных спутников, а это провоцирует милитаризацию космического пространства,заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.

«США в рамках военной помощи предоставляют Украине также разведывательную информацию. При этом, по имеющимся сведениям, используются данные не только военных, но и гражданских, и частных спутников, что, по сути, ведет к милитаризации космического пространства», – сказал он в ходе брифинга.

Напомним, ранее Министерство обороны США признало, что США предоставляют Украине разведывательные данные. В американском военном ведомстве заявили, что не передают Украине сведения о местонахождении российских военачальников.

Как писал сайт KP.RU, США решили расширить применение частных спутников в военных целях на Украине. Конгресс страны заявил о необходимости шире использовать частные спутники для военно-космической разведки на украинской территории.