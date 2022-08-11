ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы России уничтожили 50% личного состава двух бригад ВСУ в Донецкой народной республике на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщили журналистам сегодня, 11 августа, в Минобороны РФ.

"В результате активных наступательных боевых действий союзных сил было уничтожено более половины личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артёмовском и Авдеевском направлениях. Отмечается массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций", - добавили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.