ВКС России сбили вертолет ВСУ Ми-24 возле Никополя Днепропетровской области

Истребительная авиация ВКС России сбила в небе над Никополем украинский вертолет Ми-24, сообщили сегодня, 11 августа, в Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 возле города Никополь Днепропетровской области", - уточняется в сообщении российского оборонного ведомства.

Также Вооруженные силы России уничтожили 50% личного состава двух бригад ВСУ в Донецкой народной республике на Артемовском и Авдеевском направлениях, об этом сообщили журналистам сегодня, 11 августа, в Минобороны РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.