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Общество11 августа 2022 10:49

Дискуссии по вопросу турвиз для россиян ведутся на уровне Евросоюза

В Еврокомиссии сообщили, что дискуссии по вопросу туристических виз для россиян ведутся на уровне Евросоюза
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Дискуссии по вопросу турвиз для россиян ведутся на уровне Евросоюза

Дискуссии по вопросу турвиз для россиян ведутся на уровне Евросоюза

Фото: Артем КИЛЬКИН

Дискуссии по вопросу туристических виз для граждан России ведутся на уровне Евросоюза для обсуждения последних событий и обеспечения скоординированных действий, сообщил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) в ходе брифинга.

"По второй части вашего вопроса. Дискуссии ведутся на уровне Евросоюза со странами ЕС для того, чтобы были свежие данные о последних событиях и для обеспечения скоординированных действий", - прокомментировали в ЕК вопрос, что будет, если отдельное государство союза перестанет выдавать туристические визы российским гражданам.

Ранее сообщалось, что Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам 4 апреля 2022. Как уточнялось на сайте посольства, с этой даты можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также для обучения, посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных и спортивных мероприятиях и официальных визитов.

Также ранее в Еврокомиссии оценили возможность обнуления виз россиян.