Дискуссии по вопросу турвиз для россиян ведутся на уровне Евросоюза Фото: Артем КИЛЬКИН

Дискуссии по вопросу туристических виз для граждан России ведутся на уровне Евросоюза для обсуждения последних событий и обеспечения скоординированных действий, сообщил журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии (ЕК) в ходе брифинга.

"По второй части вашего вопроса. Дискуссии ведутся на уровне Евросоюза со странами ЕС для того, чтобы были свежие данные о последних событиях и для обеспечения скоординированных действий", - прокомментировали в ЕК вопрос, что будет, если отдельное государство союза перестанет выдавать туристические визы российским гражданам.

Ранее сообщалось, что Норвегия возобновляет выдачу нетуристических виз россиянам 4 апреля 2022. Как уточнялось на сайте посольства, с этой даты можно будет подать заявления на оформление всех видов разрешений на проживание, а также для обучения, посещения родственников и друзей, деловых визитов, участия в культурных и спортивных мероприятиях и официальных визитов.

Также ранее в Еврокомиссии оценили возможность обнуления виз россиян.