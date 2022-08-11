Слуцкий назвал экстремистским популизмом решение Латвии о признании России “спонсором терроризма”

Леонид Слуцкий, фото: Сергей Фадеичев, ТАСС

Сейм Латвии, который объявил Россию "страной, поддерживающей терроризм", занимается экстремистским популизмом, "спонсорами терроризма" впору называть их заокеанских кураторов, заявил лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий в комментарии РИА Новости.

"Сейм Латвии занимается экстремистским популизмом, если не сказать плагиатом. Заявление о признании России государством-спонсором терроризма не оригинально по своей сути и явно было списано у американских конгрессменов, ну или ранее у литовских коллег. Парламентарии прибалтийских стран продолжают торговать русофобией. При этом они откровенно подменяют понятия "добра" и "зла", - подчеркнул Слуцкий.

Также он предложил латвийскому парламенту заняться реальными проблемами своих избирателей.

Ранее сегодня, 11 августа, Латвийский сейм проголосовал за признание России “государством, поддерживающим терроризм”, призвав также страны Европейского союза прекратить выдачу виз российским и белорусским гражданам. Сейм республики принял заявление, в котором “Россия признана государством, поддерживающим терроризм”, а действия Москвы в отношении украинского населения “признаны терроризмом”.