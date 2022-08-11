Умерла Вивея Громова, солистка Музыкального театра имени Станиславского

Вивея Громова, фото: кадр из фильма

Умерла Вивея Громова, солистка оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, артистке было 93 года, сообщается на официальном сайте Российской академии музыки имени Гнесиных.

"Ректорат РАМ имени Гнесиных с прискорбием сообщает, что 9 августа 2022 года ушла из жизни заслуженная артистка России, солистка Музыкального театра имени Немировича-Данченко, профессор кафедры сольного пения Вивея Витальевна Громова. Светлая память замечательному Человеку и Музыканту", – говорится в сообщении.

Вивея Громова появилась на свет 3 января 1928 года. В 1952 году стала выпускницей института имени Гнесиных (класс А.И. Малюты). С 1957 по 1986 годы была солисткой оперы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Ранее сообщалось, что умерла солистка легендарного белорусского ВИА Людмила Наумович.