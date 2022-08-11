Шольц считает, что восстановление Украины станет масштабнее "плана Маршалла" Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что восстановление Украины станет более масштабным, чем «план Маршалла» по послевоенному восстановлению Европы, обойдясь в миллиарды, при этом, по его мнению, вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев.

Как заявил глава Шольц возможно только то заключение мира, который Украина сочтет для себя правильным. По его словам, только украинский президент Владимир Зеленский, а также правительство, парламент и украинцы могут назвать решение правильным.

«Исходя из этого, принудительный мир не сработает», - заявил глава немецкого правительства на большой летней пресс-конференции в Берлине в четверг, 11 августа.

По его словам, именно это является причиной для продолжения «поддерживать Украину финансово и военным путем, поставками вооружений».

«И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления - инфраструктуры, зданий, учреждений... Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды», - заявил немецкий канцлер, отметив, что «это огромная задача, которая очень обтекаемо описывается как "план Маршалла", это больше».