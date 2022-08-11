Светлана Лобода объяснила причину срыва своего концерта в Эстонии

Светлана Лобода Фото: Борис КУДРЯВОВ

Украинская певица Светлана Лобода озвучила причину внезапного срыва своего концерта в Эстонии, об этом она написала в своем Телеграм-канале.

Артистка объяснила, что причина отмены выступления состоит в том, что организаторы не смогли выполнить технический райдер. При этом, какие именно условия не были соблюдены, Лобода не уточнила.

“Наш концерт в Таллине, который попал под ковидные ограничения, но должен был пройти12 августа в MJ Club, отменен в связи с невозможностью осуществления технического райдера”, - отметила артистка.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода переписала дом в Подмосковье на охранника.

Также ранее стало известно, что ставшая изгоем на Украине Светлана Лобода решилась на публичное признание. Певицу требуют лишить звания заслуженной артистки Украины. Исполнительница хитов "Твои глаза" и "Суперзвезда" шокирована поведением своих соотечественников.