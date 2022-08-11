Зеленский потребовал, чтобы Евросоюз предоставил "значительную финансовую помощь" Украине

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине требуется значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок.

Зеленский 5 августа 2022 года заявил, что в ЕС якобы искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на 8 млрд евро. При этом ранее замруководителя офиса Зеленского Игорь Жовква отмечал, что рассмотрение вопроса о предоставлении Украине помощи блокирует Германия. Но власти ФРГ отвергли эти обвинения.

“Государство, которое блокирует финансирование для Украины, должно исправить срочно эту проблему… Необходимы финансы для Украины в достаточном количестве и без каких-либо бюрократических блокировок", - отметил Зеленский во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы. Он также в очередной раз заявил, что Киев нужно "еще больше поддерживать оружием и снарядами".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.