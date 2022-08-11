Губернатор Сергей Цивилев: в Кузбассе за четыре года обновлено 160 домов культуры

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе за четыре года модернизировали 160 домов культуры, сообщил глава региона Сергей Цивилев. Большая часть обновленных клубов находится в сельской местности.

Реконструкция ДК проводится в рамках нацпроекта «Культура», федерального проекта «Культура малой родины», а также за счет региональных и муниципальных программ.

По словам губернатора, именно дома культуры в небольших населенных пунктах являются главными центрами досуга, где местные жители могут реализовать свои таланты.

- Поэтому оснащению и приведению таких объектов в порядок уделяем особое внимание. Для этого в регионе реализуются профильные программы. Благодаря этому обновлено 160 клубов и домов культуры, - подчеркнул Сергей Цивилев.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» в регионе модернизировали Дом культуры в селе Заречное Беловского городского округа. Два ДК - в селе Симбирка и в Таштаголе - обновили по программе «Культура малой родины». Кроме того, до конца года в Кемеровской области будут отремонтированы еще 8 домов культуры.