Ведущий CBS Кольбер пошутил, что Байден проиграл неравный бой с пиджаком

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередной конфуз президента Соединенных Штатов Джо Байдена стал поводом для шуток. Ведущий Late Night Show на канале CBS Стивен Кольбер высмеял американского лидера за неуклюжую попытку надеть пиджак.

Кольбер рассказал зрителям о недавнем конфузе президента. Байден запутался в рукаве, пытаясь надеть пиджак на ветру.

"Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай, на 110%! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло", - прокомментировал ведущий видеоролик, где запечатлен этот инцидент.

На помощь Байдену пришла его супруга, но после того, как пиджак оказался на его плечах, президент выронил очки и нагнулся, чтобы их поднять.

Ранее Байден в очередной раз оговорился, пообещав сохранить в памяти "честь холокоста".

Напомним, это далеко не первая оговорка Байдена. Ранее американский президент долго не мог вспомнить имя администратора Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Динн Крисуэлл, что произошло всего через несколько минут после разговора с ней. Незадолго до этого глава Белого дома перепутал имя губернатора Мичигана, а в ходе переговоров не смог вспомнить имя премьер-министра Австралии.