Группа “Ласковый май” попала в книгу рекордов Гиннеса из-за фантастической популярности

Юрий Шатунов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За первые пять лет выступлений группы “Ласковый май” на ее концерты было продано более 47 миллионов билетов. Из-за фантастического успеха коллектив внесли в книгу рекордов Гиннеса.

В программе “Моя правда. Золото и проклятье “Ласкового мая” в очередной раз говорили о популярности группы в начале ее существования. За первые пять лет деятельности коллектива на концерты было продано примерно 47 миллионов билетов, то есть, предположительно, концерт группы посетил каждый третий житель России. Благодаря этому достижению группу внесли в книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, 23 июня 2022 года стало известно, что умер Юрий Шатунов, солисту “Ласкового мая” было 48 лет.

Также ранее сообщалось, что после распада “Ласкового мая” Юрий Шатунов три года жил в Иркутске и чинил компьютеры. В 1995-м Юрий Шатунов временно переехал в Сибирь и помогал другу.