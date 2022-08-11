Метеоролог пообещал москвичам летнее тепло и никаких осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в столице совсем скоро вернется в летнее русло. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов поделился, что с каждым днем будет становиться все теплее и теплее, столбики термометров начнут прибавлять по несколько градусов ежедневно.

- К четвергу температурные значения достигнут 24-26 со знаком плюс. А у же к пятнице будет 26-28 тепла, -говорит NEWS.ru синоптик.

Тепло в центральную часть страны вернут антициклоны. Они же будут отвечать за блокировку осадков.

- Также антициклоны полностью победили циклоны, вследствие чего ожидается полное отсутствие осадков, — заявил Шувалов.

Диетологи напоминают, что в жару стоит особенно следить за своим питанием. Лучше всего составить рацион из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей, так как тяжелую пищу организм переваривает с трудом. А это может принести дополнительные проблемы для организма.