Разведчики ЛНР обнаружили десять украинских мин на дорогах Харьковской области Фото: REUTERS

Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики Луганской народной республики обнаружили около десяти мин, сообщает корреспондент РИА Новости.

В том числе, на выезде из села Избицкое в сторону села Варваровка на обочине дороги были найдены мины ПФМ-1 в количестве восьми единиц.

Как уточнил корреспондент РИА Новости, разведчики подорвали одну из мин из пистолета ПМ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.