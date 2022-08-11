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Политика11 августа 2022 15:33

Разведчики ЛНР обнаружили десять украинских мин на дорогах Харьковской области

Разведчики подорвали одну из мин из пистолета ПМ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Разведчики ЛНР обнаружили десять украинских мин на дорогах Харьковской области

Разведчики ЛНР обнаружили десять украинских мин на дорогах Харьковской области

Фото: REUTERS

Украинские военные минируют дороги в Харьковской области, только в направлении из села Избицкое в село Варваровка разведчики Луганской народной республики обнаружили около десяти мин, сообщает корреспондент РИА Новости.

В том числе, на выезде из села Избицкое в сторону села Варваровка на обочине дороги были найдены мины ПФМ-1 в количестве восьми единиц.

Как уточнил корреспондент РИА Новости, разведчики подорвали одну из мин из пистолета ПМ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.