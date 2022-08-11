В Калининграде появился первый в России туристический автобус для маломобильных путешественников

Автобус оснащен подъемником и другими специальными устройствами. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области.

Первый в России туристический автобус, сконструированный специально для маломобильных путешественников, появился в Калининграде. Транспорт, сделанный по эксклюзивному проекту, сможет перевозить группы на инвалидных колясках. Новый автобус 11 августа представили директор Центра развития социальных и образовательных проектов «Аура» Светлана Нигматуллина и министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Уже пять лет Центр «Аура» реализует в Калининградской области проект для туристов с инвалидностью «Путешествия мечты». С появлением специального транспорта, в котором все приспособлено для людей с ограниченными возможностями, организовывать такие поездки станет гораздо легче.

- Уникальность его в том, что это трансформер, – рассказала Светлана Нигматуллина. – С виду это обычный автобус на 26-27 посадочных мест, но сидения легко снимаются, и мы можем разместить полноценную группу на инвалидных колясках. Транспорт оснащен всем необходимым оборудованием для перевозки таких людей: есть электрический подъемник, зарядные устройства для гаджетов и электрических инвалидных колясок, специальные ремни безопасности и многое другое.

Светлана стала автором идеи, а воплотить ее в жизнь получилось благодаря гранту Ростуризма, поддержке регионального туристско-информационного центра и помощи частных благотворителей. Автобус изготовила компания «Foxbus» из Нижнего Новгорода.

По словам Андрея Ермака, создание подобного транспорта – важное событие не только для региона, но и для всей страны. Многие люди с ограниченными возможностями мечтают о путешествиях, но боятся столкнуться с трудностями в пути. Опыт Калининградской области можно и нужно тиражировать по всей России.

- Мы хотели бы стать столицей доступного туризма, чтобы создать равные возможности для всех туристов. Помимо пандусов в музее, ресторанах, отелях, нужны и такие транспортные средства, – подчеркнул Андрей Ермак. - Сегодня мы - первый регион, в котором такой автобус появился. Надеемся, что, опираясь на наш опыт, остальные регионы тоже ему последуют.

В конце августа в Калининград прилетят туристы на инвалидных колясках из Москвы и Санкт-Петербурга. В сентябре в такое же «Путешествие мечты» отправятся гости из Новосибирска и Красноярска. Кроме того, экскурсии по родному региону регулярно проводятся для семей с детьми-инвалидами, живущими в удаленных районах Калининградской области.

- Сейчас, когда у нас есть свой транспорт, мы можем делать туристические выезды чаще и разнообразнее, - отметила Светлана Нигматуллина.