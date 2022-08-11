США поддержали идею о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты поддерживают инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС, сообщает сегодня, 11 августа, Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепа.

"Боевые действия рядом с атомной станцией опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать Россию к прекращению военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них и возврату Украине полного контроля над ними, а также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной станции", - сказал представитель американского дипведомства.

Ранее сообщалось, что украинская армия нанесла второй за сутки удар по Запорожской АЭС. Снаряды попали на промплощадку станции.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.