Медведев посетил ЛНР 11 августа

Дмитрий Медведев посетил ЛНР в четверг 11 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посетил ЛНР в четверг 11 августа. Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

"В четверг посетил Луганскую Народную Республику, где встретился с главами ЛНР Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным", - написал Медведев.

Заместитель главы Совета безопасности по поручению Президента России Владимира Путина провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса.

На совещании рассмотрели также вопросы содействия экономическому и социальному развитию республик Донбасса, гармонизации законодательств ЛДНР с российским законодательством.

"Особое внимание уделили гармонизации , восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан", - рассказал Медведев, отметив, что принимавший участие в совещании глава СК Александр Бастрыкин проинформировал о ходе расследования преступлений, совершённых украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбуждённых уголовных дел.

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