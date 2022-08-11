В ООН прокомментировали решение властей Эстонии закрыть границу для россиян Фото: REUTERS

Каждая страна имеет право на принятие своей визовой политики, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя решение властей Эстонии о закрытии границы для россиян с шенгенскими визами, выданными этой страной.

"У стран есть право проводить свою визовую политику", - отметил Дюжаррик, отвечая на просьбу оценить решение эстонских властей.

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу в четверг сказал, что Эстония закроет границу для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой. Уточнялось, что исключениями, в частности, станут сотрудники диппредставительств и члены их семей.

Напомним, на сегодняшний день Эстония, Латвия и Литва приостановили выдачу туристических виз российским гражданам. Кроме этого, накануне глава эстонского правительства Кая Каллас призвала Европейский союз прекратить выдавать въездные визы россиянам, назвав посещение Европы не правом человека, а “привилегией”.

Ранее Эстония запретила въезд в страну на пять лет российской группе “Руки вверх”. Это решение поддержал глава МИД страны Урмас Рейнсалу. Также ранее Эстония запретила въезд в страну Филиппу Киркорову. Эстонцы собрали более 6000 подписей против концерта певца.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц с трудом представляет введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Он отметил, что ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не граждане страны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 августа 2022 года можно прочитать здесь.