Арестованная по обвинению в вымогательстве журналистка Баязитова не признала вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арестованная по делу о вымогательстве журналистка Александра Баязитова заявила, что не считает себя виновной.

"Она сказала, что не признает вину. Кроме этого, Баязитова сообщила, что страдает от хронических заболеваний. В связи с этим мы рекомендовали администрации изолятора обеспечить контроль состояния ее здоровья", - рассказал член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Иванов в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что другие фигурантки Ольга Архарова и Инна Чурилова в той или иной степени вину признают.

Ранее сообщалось, что известным экономическим журналистом, блогером Александрой Баязитовой заинтересовались правоохранительные органы.

Как рассказал KP.RU знакомый с ситуацией источник, Баязитова хотела получить деньги у неназванного лица за то, что она якобы не будет публиковать сомнительный материал.

Александра Баязитова в разное время работала в «Коммерсанте», «Известиях» и на портале Life.ru. Санкции статьи, по которой обвиняют журналистку, предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.