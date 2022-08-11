Ученый оценил появление штамма "дельтакрон" в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов прокомментировал выявление в России случаев заражения штаммом коронавируса "дельтакрон".

По его мнению, для уверенного заявления о фиксации случаев инфицирования именно этой мутацией ковида мировому сообществу требуется больше данных, чем есть сейчас. Для наглядного примера он привел якобы имевшее место выявление дельтакрона на Кипре - тогда у инфицированных ковидом было заражение не новым штаммом, а двумя привычными.

- Пусть ученые дальше исследуют и предоставляют научные доказательства, - отметил ученый в беседе с изданием Lenta.ru.

Нетесов также добавил, что даже если несколько россиян действительно заразились "дельтакроном", то беспокоиться не о чем.

- У людей, которые были инфицированы не было никаких особых отличий от тех пациентов, которые заражаются обычным омикроном, то, по-моему, тревожиться не стоит, бояться пока нечего, - рассказал вирусолог.

11 августа "Известия" писали, что шесть случаев заражения штаммом коронавируса "дельтакрон" подтвердились в России. По данным Роспотребнадзора, пять из них зарегистрированы в Санкт-Петербурге, один - в Москве. Эксперты отмечают, что данный вариант ковида относится к недоминирующим и пока не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в российской столице, ни в Питере.