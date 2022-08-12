Небензя предупредил страны Запада об ответственности в случае катастрофы на Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации заявил, что в случае катастрофы на Запорожской атомной электростанции ответственность ляжет на западных спонсоров Киева.

«Вся ответственность за это ляжет в таком случае на западных спонсоров Киева», -сказал он.

Дипломат отметил, что если атаки украинских войск на станцию продолжатся, то катастрофа может произойти в любой момент и подчеркнул, что реальный масштаб ядерной катастрофы на Запорожской АЭС даже сложно представить.

Напомним, Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре. Является крупнейшей в Европе. Вырабатывает до 20% всей электроэнергии на Украине и половину ее производства на украинских атомных станциях.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта. Подробнее читайте здесь