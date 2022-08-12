Онколог Машкова объяснила, какие родинки стоит удалять Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-онколог-дерматологом АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), врач высшей категории Ольга Машкова напомнила россиянам, что рак кожи является один из самых распространенных видов онкологии. Именно поэтому стоит следить за своим здоровьем, в том числе наблюдать за родинками и появлением различных новообразования кожи.

Эксперт также добавила, что сильным фактором-раздражителем и причиной, по которой может развиться меланома, является чрезмерное пребывание на солнце. Об этом пишет Газета.ru.

- Ультрафиолетовое облучение в больших дозах вызывает необратимые изменения в клетках кожи, многократно увеличивая риск их перерождения. Наиболее опасен ультрафиолет для людей со светлой кожей и светлыми волосами. К группе риска относятся также и те, у кого много веснушек и родинок, - объяснила Машкова.

Кстати, что касается родинок, то их опасность, по мнению врача, заключается в способности к перерождению. При этом, неизмененные родинки обычно не нуждаются в лечении. Если же родинка или область кожи вокруг нее стала болеть или воспалилась, родинка изменила форму, увеличилась в размере или изменила цвет, если на родинке появились узелки или точечные пигментные пятна - стоит обратиться к врачу.

Ранее RT писал о том, кому противопоказано загорать. По словам врача-дерматовенеролога высшей квалификационной категории Веры Шустовой, однозначно противопоказано загорать людям с онкологией, а также должно настораживать наличие родинок и других новообразований на коже, сыпи, рубцов и пигментации.

Тем временем, Life.ru напоминает, что чаще всего опасные родинки появляются на спине и ногах, поскольку появляются на частях тела, которые больше всего подвержены ультрафиолетовому излучению. Как отметила дерматолог-косметолог Оксана Кохнович, в последние несколько лет отмечается большой рост случаев с подобными образованиями.