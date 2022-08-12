В ВКС России рассказали о применении гиперзвуковых ракет «Кинжал» на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Командующий ВВС РФ, заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Сергей Дронов заявил, что истребители МиГ-31И, вооруженные гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", успешно применяются в военной спецоперации на Украине.

"В прошлом году в состав дальней авиации вошел полк с авиационным ракетным комплексом "Кинжал" на самолетах МиГ-31И. И в данный момент успешно применяется в ходе специальной военной операции", - рассказал он в беседе с газетой "Красная Звезда".

Как ранее писал сайт kp.ru, вооруженные Силы Российской Федерации 18 марта впервые применили на Западной Украине гиперзвуковое оружие. Авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал" уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Напомним, "Кинжал" - новейшая высокоточная гиперзвуковая ракета авиабазирования. Устанавливается на боевые самолеты (такие как МиГ-31). С 1 декабря 2017 года это оружие - на опытно-боевой эксплуатации в Южном военном округе. Скорость полета - 10 Махов (10 скоростей звука). Дальность действия - более 2 тысяч километров. "Кинжал" преодолевает любую существующую и перспективную противоракетную оборону.