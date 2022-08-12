Небензя предупредил о чудовищных провокациях Киева, если российские военные покинут Запорожскую АЭС Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что если российские военные покинут Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), Киев может использовать ее, чтобы устроить "чудовищную провокацию".

"Те, кто предлагает вывод российских войск, должны отдавать себе отчет в последствиях того, что этот объект останется без защиты и может быть использован Киевом и националистическими группировками для самых чудовищных провокаций", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат отметил, что благодаря усилиям российских военнослужащих "пока удается защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу".

Напомним, Запорожская Атомная электростанция расположена на берегу Днепра в городе Энергодаре. Является крупнейшей в Европе. Вырабатывает до 20% всей электроэнергии на Украине и половину ее производства на украинских атомных станциях.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, в городе Энергодар Запорожской области каждый день идет своя спецоперация - по отражению атак украинской армии на Запорожскую атомную станцию (ЗАЭС). Ее обстрелы ведутся ежедневно и с каждый днем только усиливаются. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему эта станция так важная для всех сторон конфликта. Подробнее читайте здесь