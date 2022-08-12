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Политика12 августа 2022 2:08

Постпред России в Вене: антироссийские санкции полностью провалились

По словам Ульянова, они дали нудевой результат
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Постпред России в Вене: антироссийские санкции полностью провалились

Постпред России в Вене: антироссийские санкции полностью провалились

Фото: Shutterstock

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что введенные в отношении Москвы ограничительные меры дали нулевой результат.

"Главный вывод, который мы можем и должны сделать на основании опыта, полученного почти за последние шесть месяцев: антироссийские санкции полностью провалились", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее китайское издание Global Times заявило о неэффективности санкций Соединенных Штатов Америки против России. Автор статьи указал на то, что российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. Использование российской военной техники в реальных боевых условиях прорекламирует оружие и повысит спрос на него, уверен журналист.

В Германии также признали, что усилия Запада по обрушению российской экономики потерпели крах, а все аналитические выкладки относительно гибели финансовой системы России и обвала рубля вскоре после начала военной спецоперации на Украине оказались ошибочными.