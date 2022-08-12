Политолог оценил решение Эстонии по шенгену для россиян: «Дальше запретят нам ходить по тротуарам, как нацисты»

Все чаще звучат призывы запретить россиянам пользоваться шенгеном Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Эстонии решили запретить гражданам РФ въезд в страну, даже тем, у кого имеется шенгенская виза. Финский политолог Йохан Бекман отметил, что такое решение носит чисто издевательский характер над людьми. И здесь эстонцы не одни.

- Далее Эстония запретит русским ходить по тротуарам, равно как это сделали в свое время нацисты по отношению к евреям. Правда, еще им запрещалось находиться в парках и публичных местах, - сказал эксперт Life.

При этом жертвами обстоятельств оказались российские туристы, которые ни в чем не виноваты и не могут повлиять на ситуацию.

- Происходящее- типичное нацистское преследование "четвертого рейха".

Весь Евросоюз — это одна огромная Украина. Идет нацификация Евросоюза, — заключил политолог.

Политолог Юрий Светов в беседе с Rt отметил, что прибалтийские государства все время «идут впереди с разного рода бредовыми идеями, как насолить России».

А народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный недавно отметил, что странам Европы стоит обратить внимание на тот факт, что президентский срок Джо Байдена подходит к концу и Дональд Трамп снова намерен выдвигать свою кандидатуру на высокий пост. Он уже отметил, что если между Россией и ЕС случится конфликт, то Америка не будет вмешиваться в происходящее, пишет ФАН.