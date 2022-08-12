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Политика12 августа 2022 5:09

Политолог оценил решение Эстонии по шенгену для россиян: «Дальше запретят нам ходить по тротуарам, как нацисты»

Все чаще звучат призывы запретить россиянам пользоваться шенгеном
Елена АКИМОВА
Все чаще звучат призывы запретить россиянам пользоваться шенгеном

Все чаще звучат призывы запретить россиянам пользоваться шенгеном

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Эстонии решили запретить гражданам РФ въезд в страну, даже тем, у кого имеется шенгенская виза. Финский политолог Йохан Бекман отметил, что такое решение носит чисто издевательский характер над людьми. И здесь эстонцы не одни.

- Далее Эстония запретит русским ходить по тротуарам, равно как это сделали в свое время нацисты по отношению к евреям. Правда, еще им запрещалось находиться в парках и публичных местах, - сказал эксперт Life.

При этом жертвами обстоятельств оказались российские туристы, которые ни в чем не виноваты и не могут повлиять на ситуацию.

- Происходящее- типичное нацистское преследование "четвертого рейха".

Весь Евросоюз — это одна огромная Украина. Идет нацификация Евросоюза, — заключил политолог.

Политолог Юрий Светов в беседе с Rt отметил, что прибалтийские государства все время «идут впереди с разного рода бредовыми идеями, как насолить России».

А народный артист РФ, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный недавно отметил, что странам Европы стоит обратить внимание на тот факт, что президентский срок Джо Байдена подходит к концу и Дональд Трамп снова намерен выдвигать свою кандидатуру на высокий пост. Он уже отметил, что если между Россией и ЕС случится конфликт, то Америка не будет вмешиваться в происходящее, пишет ФАН.