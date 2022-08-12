В Нижнем Тагиле открыли мост на улице Циолковского

Строительные работы на мосту завершены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле открыли для движения мост на улице Циолковского, соединяющий центр города с Тагилстроем. Официальная сдача объекта состоится в конце августа 2022 года, когда здесь оборудуют трамвайные пути и пешеходные тротуары. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Сейчас по мосту разрешено движение легкового и общественного транспорта на скорости 20 и 40 километров в час. В 20-х числах августа по мосту поедет грузовой транспорт и трамваи.

Мост на улице Циолковского закрыли на реконструкцию в мае 2021 года, срок открытия переносили несколько раз. Работы за 1,3 миллиарда рублей выполняет компания «Уралстроймонтаж».

Напомним, что в ближайшие выходные Нижний Тагил отпразднует 300-летний юбилей, на котором выступит группа «На-На». Город будет отмечать праздничное событие на протяжении трех дней.

Горожанам подарят множество интересных мероприятий, включая спортивные состязания, концерты и праздничный фейерверк.