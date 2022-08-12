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Общество12 августа 2022 8:54

В Нижнем Тагиле открыли мост на улице Циолковского

Движение по четырехполосной дороге на Тагилстрой открыли 12 августа
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Строительные работы на мосту завершены

Строительные работы на мосту завершены

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле открыли для движения мост на улице Циолковского, соединяющий центр города с Тагилстроем. Официальная сдача объекта состоится в конце августа 2022 года, когда здесь оборудуют трамвайные пути и пешеходные тротуары. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Сейчас по мосту разрешено движение легкового и общественного транспорта на скорости 20 и 40 километров в час. В 20-х числах августа по мосту поедет грузовой транспорт и трамваи.

Мост на улице Циолковского закрыли на реконструкцию в мае 2021 года, срок открытия переносили несколько раз. Работы за 1,3 миллиарда рублей выполняет компания «Уралстроймонтаж».

Напомним, что в ближайшие выходные Нижний Тагил отпразднует 300-летний юбилей, на котором выступит группа «На-На». Город будет отмечать праздничное событие на протяжении трех дней.

Горожанам подарят множество интересных мероприятий, включая спортивные состязания, концерты и праздничный фейерверк.