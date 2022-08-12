Умер Герман Витке, автор хитов “Ля-ля-фа” и “Босоногий мальчик”

Герман Витке, фото: соцсети

Умер Герман Витке, знаменитый поэт-песенник ушел из жизни 12 августа 2022 года в возрасте 53 лет. О его смерти сообщила экс-супруга - певица Ирина Дюкова.

“Сегодня в 07.05 перестало биться сердце Геры Витке, великого Поэта, очень близкого мне Человека, моего бывшего Мужа, и большого Друга по жизни”, - написала исполнительница.

Герман Юрьевич Витке появился на свет в Москве 7 сентября 1968 года в семье потомственных военных. Стихи сочинял с детства, а дебютировал в качестве поэта-песенника в 1991 году, когда написал тексты песен “Делай как я”, “Кайф”, “Сила” и другие (в паре с Кириллом Крастошевским) для первого альбома Богдана Титомира “Высокая энергия”.

Песни Германа Витке исполняют десятки российских звезд, среди которых Анжелика Варум, Филипп Киркоров, Леонид Агутин и многие другие.

Ранее сообщалось, что умер греческий композитор Эвангелос Одиссеас Папатанасиу, более известный как Вангелис. Автор саундтрека к фильму “Огненные колесницы” ушел из жизни поздно вечером в минувшую вторник, 17 мая. Какие-либо обстоятельства смерти композитора не уточнялись.