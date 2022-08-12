Шольц сообщил, что Германия будет обеспечена газом по более высоким ценам

Олаф Шольц Фото: REUTERS

В середине 2023-го года в ФРГ будет создано достаточно инфраструктуры для обеспечения страны газом, пусть и по более высоким ценам, сообщил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Потсдам сегодня, 12 августа.

"Мы сказали, что построим по северо-германскому побережью терминалы СПГ, построим оперативно трубопроводы, чтобы мы импортировали бы газ не только из Норвегии, Нидерландов и западно-европейских портов в Нидерландах, Бельгии и Франции, но и по трубопроводу из Британии... Мы стараемся увеличить те мощности, которые уже созданы, чтобы когда-либо в течение будущего года мы имели достаточно инфраструктуры, чтобы, пусть, возможно, и по более высоким ценам, обеспечить поставки", - уточнил Шольц.

Ранее власти Германии заявили о начале закупок газа в обход России. Берлин очень рано подготовился к трудностям, отметил Олаф Шольц.

Напомним, 22 февраля из-за решения Москвы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) канцлер ФРГ объявил об остановке сертификации “Северного потока – 2”, отметив, что Минэкономики Германии уже даны соответствующие указания.