На Украине стали продавать туры для иностранцев по разрушенным нацистами городам страны

На Украине стали продавать туры для иностранцев по разрушенным городам страны Фото: Александр КОЦ

На Украине решили превратить все происходящее в прибыльный бизнес. В Сети появилась информация о продаже туров по разрушенным нацистами городам. Туристам предлагают взглянуть на несколько населенных пунктов, в том числе печально известную Бучу.

Организаторы туров «на костях» рассказывают, что бывают как индивидуальные так и групповые туры, в зависимости от пожелания клиента и наполняемости группы.

- Да, фото можете делать, - рассказывают представители бизнеса.

Как сообщает Пятый канал, не возбраняется брать с собой на прогулку детей, чтобы они сделали «правильные выводы».

Для брони необходимо заполнить форму, предоставив все данные, и оплатить поездку.

Посетителям обещают показать руины, сгоревшую технику и неразорвавшиеся снаряды. Цена вопроса - 50 евро и уже продано 150 билетов. В составе экскурсионных групп чаще других встречаются американцы.

Тем временем, Генсек ООН Антониу Гутерриш обратился к киевским властям с просьбой установить зону безопасности вокруг Запорожской АЭС. ВСУ уже месяц бьют по станции, подвергая всю Европу риску ядерной катастрофы. Однако эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов в беседе с "360" отметил, что такие заявления западного чиновника ничего не стоят и проблему не решат.

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины могут привести к аварийной остановке реактора. ВСУ целенаправленно бьют по охладительному контуру, который гарантирует безопасность и систему охлаждения реакторов. Если система нарушена, может начаться неконтролируемый процесс, передает Life.