Китай планирует нарастить расчеты в нацвалютах с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай продолжит увеличивать расчеты в нацвалютах в торговле с Россией, заявил РИА Новости посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

"В настоящее время санкции, введенные Соединенными Штатами и другими западными странами в отношении России, вызвали некоторые помехи в деловом сотрудничестве между Россией и Китаем. Компетентным органам двух государств следует оптимизировать координацию и взаимодействие, чтобы решить все сложности, связанные с расчетами в двусторонней торговле. Китай продолжит увеличивать расчеты в нацвалютах в торговле с Россией. Китай готов в полной мере задействовать соответствующую финансовую инфраструктуру и финансовые институты для обеспечения стабильного развития двусторонней торговли", - отметил Чжан Ханьхуэй.

Ранее Китай назвал спецоперацию России правомерной. Но в то же время Си Цзиньпин призвал Россию быть ответственной. Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.