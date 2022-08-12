Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский лидер Владимир Зеленский внес в парламент проект закона о продлении сроков военного положения и мобилизации на Украине, что следует из списка законопроектов на сайте Верховной рады.

Текст документов пока недоступен для просмотра, но законопроекты №7665 "О продлении сроков проведения общей мобилизации" и №7664 "О продлении срока действия военного положения на Украине" приведены в списке "Переданных на рассмотрение руководству".

Ранее сообщалось, что Рада Украины в ходе ближайшего заседания намерена продлить военное положение.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.