На британского писателя Салмана Рушди напал неизвестный во время лекции в Нью-Йорке

На писателя Салмана Рушди совершено покушение в Нью-Йорке. Фото: EAST NEWS

На британского писателя Салмана Рушди совершено нападение в пятницу 12 августа во время лекции в Нью-Йорке. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Видео нападения попало в сеть.

Сообщается, что неизвестный выскочил на сцену, когда Салмана Рушди представляли аудитории, перед которой он должен был выступить, и нанес ему несколько ударов. Нападавшего задержали, собравшихся на лекцию людей эвакуировали.

О том, был ли напавший вооружен или наносил удару писателю руками, не сообщается. Также пока нет информации о состоянии Рушди. Позже появилась информация о том, что писатель получил ранение ножом в шею, его увезли в больницу на вертолете.

Напомним, покойный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни издал в отношении Рушди фетву (призыв к убийству писателя). Поводом для издания фетвы стала его книга Салмана Рушди «Сатанинские стихи». Также за голову писателя была объявлена награда в 3,3 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Рушди стал лауреатом премии Ганса Христиана Андерсена.