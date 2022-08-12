Захарова заявила, что страны Балтии проводят антироссийскую кампанию при покровительстве Запада

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийская кампания государств Прибалтики проводится при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, закрывающих глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов", - отмечается в комментарии дипломата на сайте ведомства.

Ранее Мария Захарова заявила о травле русскоязычного населения в некоторых странах. Также спецслужбы США вызывали на "беседы" россиян, взаимодействовавших с дипломатами РФ за границей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.