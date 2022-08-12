Захарова заявила, что позиция генсека ООН по ситуации на Запорожской АЭС вызывает вопросы

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Позиция Генсека ООН Антониу Гуттереша по ситуации на Запорожской АЭС вызывает вопросы, никаких сигналов Киеву с его стороны не прозвучало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН сегодня, 12 августа.

"Продолжает вызывать вопросы позиция генсекретаря ООН. Никаких сигналов украинскому руководству с его стороны так и не прозвучало. Признать реальность он или не способен, или не хочет...", - отметила дипломат.

Ранее Захарова заявила, что страны Балтии проводят антироссийскую кампанию при покровительстве Запада. Брюссель и Вашингтон закрывают глаза на неонацизм в Прибалтике. подчеркнула дипломат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.