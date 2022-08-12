Захарова призвала Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия призывает Украину не создавать помех отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, заявила сегодня, 12 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя итоги заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг станции.

"Насторожили, однако, попытки украинского эмиссара прямо в зале Совета Безопасности диктовать МАГАТЭ условия проведения будущей миссии. Если за океаном и в Европе действительно заинтересованы в том, чтобы миссия состоялась, в настоящее время есть возможность проявить себя и поставить на место своих подопечных. Правда все равно пробьет себе дорогу. Специалисты Агентства будут на ЗАЭС и увидят все своими глазами. Призываем украинскую сторону и ее покровителей не создавать помех важной и ответственной работе МАТАГЭ", приводится на портале МИД РФ комментарий дипломата.

Напомним, украинские войска в ночь на 7 августа 2022 обстреляли Запорожскую АЭС.

Ранее Захарова заявила, что страны Балтии проводят антироссийскую кампанию при покровительстве Запада. Брюссель и Вашингтон закрывают глаза на неонацизм в Прибалтике, подчеркнула дипломат.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 августа 2022 года можно прочитать здесь.