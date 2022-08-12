WSJ: у Киева нет средств на зарплату военным

У Киева нет денег на зарплату военным из-за снижения налоговых поступлений. Фото: REUTERS

У Киева не хватает средств на выплату зарплаты военным из-за резкого сокращения налоговых поступлений. Об этом пишет в пятницу 12 августа Wall Street Journal.

Сообщается, что Центральный банк Украины вынужден печатать деньги, чтобы обеспечить полагающиеся военным выплаты и оплачивать покупку западного оружия.

«Налоговые поступления покрывают только около 40 процентов государственных расходов. Военные расходы составляют более 60 процентов бюджета», — пишет WSJ.

Ранее советник Зеленского спрогнозировал дефицит бюджета к концу года в 50 млрд. долларов.

Также сообщалось, что расходы Украины, связанные с конфликтом с Россией, составляют 5 миллиардов долларов в месяц, по словам министерства финансов Украины Сергея Марченко. Также украинский министр финансов подчеркнул, что получаемая Киевом финансовая поддержка со стороны Запада не покрывает эти расходы.