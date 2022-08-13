Британцы испугались прихода к власти Лиз Трасс Фото: REUTERS

Читатели британского издания The Guardian отреагировали на статью, посвященную кандидату на пост премьер-министра Соединенного Королевства и нынешнему министру иностранных дел Лиз Трасс.

Как отмечает автор публикации Габи Хинслифф, Трасс является "грозным переговорщиком и холодным стратегом", который "запросто" меняет свое мнение, если оно больше не выгодно. К примеру, в 2016 году она была противником "брекзита", однако после усиления позиций Бориса Джонсона переметнулась в лагерь сторонников выхода из ЕС.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях. Там британцы начали возмущаться и яро высказывали свое недовольство по поводу кандидатуры Трасс.

- Она наверняка будет еще хуже Джонсона, - написал пользователь по ником gniteVibе.

Тем временем, другие читатели удивляются: "Как мы до такого докатились?". Среди других мнений есть даже такие резкие, как подозрения, что "Трасс снюхалась к крайне правыми, они будут ей помыкать, а не наоборот".

Ранее сайт KP.RU писал, что после ухода Бориса Джонсона с поста премьера Британии будет избран новый лидер тори, который станет главой кабинета. Это должно произойти 5 сентября 2022 года, новым премьером станет либо Трасс, либо Сунак. Кто победит в предстоящем шестом туре - сказать сложно. Многое зависит от того, что ухудшится раньше: положение Украины или экономическая ситуация в Британии - то есть будут ли избиратели сосредоточены на внешней или на внутренней политике.