В США предупредили о риске «истощения» Запада из-за помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западным странам необходима новая стратегия для того, чтобы избежать «истощения» на Украине, поскольку ни одна из сторон конфликта не может продолжать в том же духе. Такое мнение высказал аналитик американского журнала The National Interest Джеральд Ф. Хайман.

Как заявил автор статьи, западные страны тратят миллиарды долларов на вооружения для Киева, в то время как Москва имеет в своем арсенале большое количество бронированной техники, ракет и другого вооружения. По его словам, это похоже на «войну на истощение», что позже приведет к «долгому и мучительному тупику».

Аналитик напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский дал понять НАТО, что будет требовать пять миллиардов долларов в месяц для помощи Киеву. Автор публикации считает, что Запад готов помогать Украине, однако это не будет длиться вечно. По его словам, долгий конфликт заставит жителей западных стран сомневаться в инвестициях. Он также обратил внимание на то, что на Западе уже наблюдает рост инфляции.

«В ранее едином политическом фронте в США уже образуются трещины. Некоторые республиканцы, по-прежнему меньшинство, теперь выступают против продолжающегося безграничного финансирования Украины», - отмечено в публикации.