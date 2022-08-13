Военнопленные ВСУ отказались от обмена и заявили о желании остаться на подконтрольных России территориях Фото: пресс-служба Минобороны России

Военнопленные Вооруженных сил Украины заявили, что не хотят обмена, поскольку не желают вновь оказаться на передовой. Видео с откровениями военнопленных опубликовало в Telegram Министерство обороны России.

Украинские солдаты рассказали о коррупции в ВСУ, запугивании личного состава и жестоком обращении националистов с мирными жителями. По словам военнопленных, они не хотят снова участвовать в боевых действиях, поэтому решили остаться на подконтрольных России территориях.

Как сообщили солдаты, немногим в украинской армии удается добровольно сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни, так как националисты угрожает им расстрелом в случае ухода с позиций на линии соприкосновения. Один из военнопленных заявил о своем нежелании стать «пушечным мясом» и погибнуть из-за приказа командования «уничтожать свой народ».

Солдаты ВСУ рассказали, что полностью удовлетворены условиями содержания в плену. По их словам, военнопленным предоставляют трехразовое горячее питание, возможность посещения церкви, банно-прачечное обслуживание и медицинскую помощь, а также позволяют связываться с родственниками.