Российские войска уничтожили более 100 боевиков «Правого сектора»* в ДНР Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили более 100 националистов «Правого сектора»* в районе населенного пункта Старые Терны в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В результате сосредоточенных огневых ударов по пунктам управления подразделений 66-й механизированной бригады и вооруженного формирования «Правый сектор»* в районе населенного пункта Старые Терны ДНР уничтожены более 100 националистов и десять единиц военной техники», – сказал он на брифинге.

Кроме того, российские войска уничтожили свыше 70 и ранили более 300 военнослужащих 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе железнодорожной станции Гавриловка Харьковской области. Как отметил Конашенков, движение на этом участке железной дороги полностью заблокировано.

Также ударами ВКС России были ликвидированы до 170 солдат и 12 единиц военной техники 10-й горной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Переездное в ДНР. В результате наступления союзных сил в районе Артемовска в ДНР были полностью уничтожены две роты 72-й механизированной бригады ВСУ, добавил представитель Минобороны России.

*Запрещенная на территории РФ организация