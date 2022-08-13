Австрийцы призвали Зеленского к ответу за аварию с пьяными украинскими дипломатами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели австрийского издания Kronen Zeitung пришли в ярость из-за происшествия с сотрудниками украинского посольства в Вене.

По данным ряда изданий, авария произошла в пятницу утром: четверо туристов из Германии ехали по центру города, когда в них сзади врезался другой автомобиль. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, но впоследствии его удалось найти. Как выяснилось, водитель находился в нетрезвом состоянии. При этом, по некоторой информации, находившиеся в автомобиле люди оказались сотрудниками посольства Украины.

Читателей возмутило столь наглое поведение дипломатов, а некоторые призвали к ответу украинского лидера - Владимира Зеленского.

“Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь следует сразу же прекратить", - выразил мнение heartofstone.

"И снова Украина... Очевидно, эти дипломаты тоже получают социальные льготы!

Зеленский, ваша Украина реально раздражает!" - отметил verlorenerOptimismus.

"И что же они отмечали? Глупые поступки Евросоюза?" - пошутил Berti68.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.