В поселке Зайцево в ДНР из-за обстрела ВСУ поврежден храм 19-го века Фото: REUTERS

Свято-Покровский храм поврежден, колокольня разбита из-за обстрела украинскими войсками поселка Зайцево, сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Телеграм-канале.

"Старинный (постройки 19-го века) Свято-Покровский храм получил многочисленные повреждения, также укронацисты разбили колокольню", - уточнил Приходько.

Он также отметил, что зафиксированы разрывы украинских снарядов возле местного детсада.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.