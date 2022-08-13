Экс-госсекретарь Киссинджер считает, что США находятся на грани войны с Россией и Китаем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер (возглавлял госдеп с 1973 по 1977 годы) считает, что Соединенные Штаты находятся "на грани войны" с Россией и КНР по вопросам, которые частично создали сами.

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это завершится или к чему это должно привести", - заявил Киссинджер в интервью изданию Wall Street Journal.

Экс-госсекретарь Штатов также отметил, что "все, что можно предпринять, - это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель".

Ранее бывший американский разведчик Пол Пиллар заявил, что начатая США "холодная война" с Россией обернется мрачным результатом. По его словам, Вашингтон публично заявляет о своих планах ослабить Россию и такой откровенный антироссийский настрой играет на руку Москве.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.