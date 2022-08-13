В Донецке мирный житель подорвался на мине “Лепесток”

В Кировском районе Донецка пострадал, наступив на запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

"В Кировском районе Донецка ранение получил мирный житель. По улице Красная Заря мужчина 1976 года рождения наступил на сброшенную украинскими боевиками запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 "Лепесток", - уточняется в сообщении в Телеграм-канале штаба.

Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног. Устройство срабатывает, когда человек на него наступает. Устанавливается на грунт через дистанционные средства минирования.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.