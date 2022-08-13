МО: украинские националисты разместили огневые позиции и РСЗО в жилых кварталах Краматорска

Михаил Мизинцев, фото: архив Минобороны РФ

Украинские националисты разместили огневые позиции и РСЗО в густонаселенных жилых кварталах Краматорска, сообщил сегодня, 13 августа, глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

“... в Краматорске Донецкой Народной Республики в густонаселенных жилых кварталах (Краматорский бульвар, ул. Дворцовая, ул. М.Примайченко, ул. Парковая) украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, провоцируя ответный огонь подразделений Вооруженных Сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики”, - говорится в сообщении Мизинцева.

Также отмечается, что мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют население как “живой щит”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.