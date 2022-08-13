Уролог Серегин предупредил об опасности камней в почках Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-уролог Боткинской больницы, кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии и хирургической андрологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Игорь Серегин предупредил россиян о рисках отсутствия лечения при мочекаменной болезни.

По его мнению, чем больше человек откладывает на потом начало лечения, тем серьезнее могут быть последствия. В частности, это может привести к осложнениям вплоть до гибели почки. Об этом пишет Гезата.Ru.

- Камень сам по себе вызывает воспалительные изменения, он может быть инфицирован. Камень может вызвать нарушение оттока мочи из почки, что приводит и к почечной колике, к острому пиелонефриту и может спровоцировать бактериотоксический шок с самыми тяжелыми последствиями, - отметил доктор.

Уролог Серегин также добавил, что если моче некуда деваться, почка начинает расширяется, паренхима страдает, а почка гибнет.

Ранее RT сообщал, что терапевт Нэя Георгиева предупредила, что при недостатке воды начнёт выделяться более концентрированная моча, а это может привести к образованию камней в почках. Также она добавила, что употребление достаточного количества воды в жару помогает избежать обезвоживания.