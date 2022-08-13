В Новой Каховке прогремел взрыв возле завода “Сокол” Фото: REUTERS

Мощный взрыв произошел в Новой Каховке Херсонской области в районе завода "Сокол"., об этом ТАСС сообщили в военно-гражданской администрации района.

"Это центр микрорайона Сокол. Это завод "Сокол", там живут мирные люди. Это я знаю… Это самый густонаселенный район города", - уточнил собеседник агентства.

К месту происшествия выехали экстренные службы, информации о погибших или пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли ракетный удар по району завода "Сокол" в Новой Каховке. Отмечалось, что удар был нанесен с территории, которую контролируют ВСУ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 13 августа 2022 года можно прочитать здесь.